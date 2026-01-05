“Venezuela’dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bir mesaj” başlığıyla paylaşım yapan Rodriguez, ülkesinin barış içinde bir arada yaşama ilkesine bağlı olduğunu belirtti. Rodriguez, Venezuela’nın dış tehditlerden uzak, saygıya dayalı ve iş birliğini esas alan bir uluslararası ortamda yaşamayı arzuladığını ifade etti.

Rodriguez açıklamasında, küresel barışın her ülkenin kendi iç barışını güvence altına almasıyla mümkün olacağını vurgulayarak, ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerin egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi. Bu yaklaşımın, Venezuela’nın dünya genelinde yürüttüğü diplomatik ilişkilerin de ana eksenini oluşturduğunu kaydetti.

ABD hükümetine açık çağrıda bulunan Rodriguez, “Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik, kalıcı ve toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halklarımız savaşı değil, barışı hak ediyor”

ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenen Rodriguez, “Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir. Bu, her zaman Başkan Nicolas Maduro’nun mesajı olmuştur ve bugün tüm Venezuela’nın da ortak mesajıdır” dedi.

Rodriguez, açıklamasını Venezuela halkının birlik ve barış içinde geleceğe yürüdüğü vurgusuyla tamamladı.