Iğdır Valiliği Ziyareti: Bölgesel Kalkınmada Veri Merkezi Odaklı Stratejik Yaklaşım KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan, Iğdır Valisi Sayın Ercan Turan’ı makamında ziyaret ederek; şirketin küresel ölçekte yürüttüğü havacılık veri üretimi faaliyetleri, sürdürülebilir projeleri ve uluslararası iş birlikleri hakkında kapsamlı bilgi paylaştı. Görüşmede, KEYVAN Havacılık’ın geliştirmekte olduğu veri merkezi projesi çerçevesinde değerlendirmelerde bulunuldu. Veri merkezlerinin yalnızca teknik altyapılar değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten, nitelikli istihdam sağlayan ve bölgesel kalkınmayı hızlandıran stratejik unsurlar olduğu vurgulandı.

Iğdır Üniversitesi Ziyareti: Akademi-Özel Sektör İş Birliği

Valilik ziyaretinin ardından Iğdır Üniversitesi’ne geçen KEYVAN Havacılık heyeti, Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel ile bir araya geldi. Görüşmede; havacılık verileri, veri bilimi ve ileri mühendislik alanlarında yürütülebilecek ortak çalışmaların yanı sıra, veri merkezleri etrafında geliştirilebilecek akademik, uygulama ve araştırma odaklı iş birliği modelleri ele alındı. Öğrencilerin gerçek sektör ihtiyaçlarıyla temas edebileceği, uygulama temelli projeler ve veri odaklı çalışma alanlarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Üniversite–özel sektör entegrasyonunun, öğrencilerin gerçek projelerle erken temasını sağlayarak yetkinlik ve istihdam köprüsünü güçlendireceği belirtildi. Bu entegrasyonu güçlendirecek, yüksek güvenlikli veri altyapıları üzerine inşa edilen sürdürülebilir teknoloji projeleri ve ortak geliştirme modelleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Keyvan Havacılık’ın Iğdır programı kapsamında Serhat Teknopark ziyaret edildi. Kamu-özel sektör iş birlikleriyle desteklenen veri merkezi yatırımlarının, bölgenin istihdam, teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonuna önemli katkılar sunabileceği değerlendirildi.