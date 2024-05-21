Hasada başlayan Manisalı üreticiler arpa ve buğday fiyatlarının biran önce açıklanmasını bekliyor. Arpa üretiminde 2023-2024 hasat dönemi başladı.



Rekolte 40 tondan 10 tona düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden ve ilk ürününü biçerdövere toplatan çiftçi Yusuf Can, "Alaşehir üzümün başkenti ancak sadece üzümle olmuyor. Arpa, buğday gibi tarım ürünlerine de ihtiyaç var. Özellikle Aydoğdu, Kamara, Konaklar, Kemaliye gibi bölgelerde tahıl tarımı yapılıyor. Tahıl üzümün gölgesinde kalsa da ihtiyaç için gerekli ürünlerden birisi. 40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekolte çok düşük" dedi.

Alaşehir ilçesinde 360 bin dekar alanın 205 bini bağ alanı kaplarken, 30 bin dekar alanda ise hububat tarımı yapıldığı öğrenildi.