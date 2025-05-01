GİB’in yaptığı açıklamaya göre, sistemin hayata geçirilmesi sürecinde teknik altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak uygulamanın yeni olması ve bazı kullanıcıların işlemlerini henüz bitirememiş olması nedeniyle süre uzatımına gidildi.

Buna göre;

Akaryakıt istasyonları için başvuru ve donanım montaj süresi 2 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Vergi mükellefi taşıt sahiplerinin sistem kayıt işlemlerini tamamlaması gereken son tarih de yine 2 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı ve sistemin aktif olarak kullanılması için ise nihai tarih 30 Haziran 2025 oldu.

UTTS, akaryakıt alım işlemlerinde plaka bilgisinin otomatik olarak pompa sistemine aktarılmasını sağlayarak manuel giriş kaynaklı hataların önüne geçmeyi hedefliyor. Sistem; TTB, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO), Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazların birlikte çalışmasını esas alıyor.

Vergi mükelleflerinin bu yeni sistemden yararlanabilmeleri için taşıtlarını ve akaryakıt alışverişlerini UTTS’ye dahil etmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, utts.gov.tr adresinden başvuru ve kayıt işlemleri yapılabiliyor.

GİB, uygulamanın sorunsuz ilerlemesi ve mağduriyet yaşanmaması adına süre uzatımının önemli bir fırsat olduğunu hatırlatarak tüm mükellefleri bir an önce işlemlerini tamamlamaya çağırdı.