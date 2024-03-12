Çocuklar İftardan Önce Köyü Doyasıya Gezdiler

Üsküdar’ın çeşitli semtlerinden aileleriyle birlikte Üsküdar Çocuk Köyü’ne gelen minikler önce dünyada başka bir örneği olmayan köyün her yerini gezerek tanıma imkanı buldular. Çocuklar ücretsiz olarak at binme deneyimi yaşadı. Ata binmek isteyen çocuklar kuyruklar oluşturdu. Çocuklar, inekler, koyunlar ve kuzularla birlikte ramazanın ilk gününü neşe içinde geçirdi. Yüzlerce çocuk ilk iftarları öncesinde eğlenerek öğrendiler, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma imkanı yakaladılar.

İftarda Çocuk Köyü’nde Pişen Doğal Yiyecekler Sunuldu

Akşamüzeri ise tıpkı bir Anadolu köyünde olduğu Üsküdar Çocuk Köyü Meydanına iftar için masalar kuruldu. Üsküdar Belediyesi hazırlanan birbirinden lezzetli sıcak yemekler iftar saati geldiğinde çocuklara servis edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce çocuk ilk iftarlarını çok özel bir mekân olan Çocuk Köyü’nde açmanın mutluluğunu yaşadılar. Çocukların iftar sofralarına ayrıca Üsküdar Çocuk Köyü’nde pişirilen organik ekmekler, gözlemeler ve börekler servis edildi. İçecek olarak da yine köy meydanında yayıkla yapılan ayranlar sunuldu.

Hilmi Türkmen: ‘’Çocuklarımız Kendi Geleneklerini Görüp Yaşasınlar İstiyoruz’

Ramazanın ilk iftarını çocuklarla birlikte açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Üsküdar Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizin neredeyse çoğunda çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Çocuklarımız bizler için çok değerli. Onlar bizlerin ve ülkemizin geleceği. İstiyoruz ki şehir hayatının yoğunluğundan birçok değerimizden uzak kalabilen çocuklarımız bunları bizzat yaşasınlar ve görsünler.. Önce dünyada başka bir benzeri olmayan Üsküdar Çocuk Köyümüzü buraya inşa ettik. Onlar için Anadolu’daki gerçek köy hayatını birebir buraya taşıdık. Görüyoruz ki inanılmaz bir teveccüh var. Çocuk Köyü’ne sadece Üsküdar’dan İstanbul’dan değil çevre illerden de çocuklar aileleriyle birlikte geliyorlar. Buradaki imkânları tanıyıp deneyimlemek istiyorlar. Çocuklarımız burada, değirmende un öğütmenin, ata binmenin, inekler, koyun ve kuzularla birlikte gerçek bir köy hayatını İstanbul’un göbeğinde yaşama imkanı buluyorlar. İşte çocuklarımızın ilk iftarlarını da böylesine doğal ve özel bir ortamda açmalarını istedik. Onların köyde dedeleriyle, nineleriyle yapamadıkları köy iftarı mutluluğunu burada yaşasınlar istedik. Gelenek ve göreneklerimizin yanında Anadolu insanımızın maneviyata bakışını en doğal bir şekilde görsünler yaşasınlar istedik. Böylesine farklı bir ortamda gerçekleşen iftarımız çocuklarımıza da unutamayacakları güzel birer anı olacak.’’

Çocuk Köyü’nde Neler Var?

Üsküdar Çocuk Köyü’nde çocuklara; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte köy hayatını deneyimleyebilecekleri daha kaliteli zaman geçirmeleri amaçlandı. Çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup; onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı da kazandırması amaçlanıyor. Üsküdar Çocuk Köyü ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda gözlemleme olanağı sağlıyor.

Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkânların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor. Çocuklar atölyelerde ayrıca çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyete katılma imkânı bulabiliyorlar. Su değirmeni de çocukların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri. Üsküdar Çocuk Köyü’nde özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme fırsatı yakalıyorlar. Çocuklar gölet etrafında etkinliklerin yapıldığı çayırlıklarda da gün boyu oynamanın keyfini çıkarıyorlar.