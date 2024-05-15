Otoyol ve köprü geçiş ücretleri gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fiyat güncellemesine ilişkin konuştu.

Bakan zamlara ilişkin "Kamuda tasarruf paketi"ine işaret ederek "Bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada şartlara göre geçiş ücretlerini güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu. O düzenlemeyi yapmış olduk." diye konuştu.

Uraloğlu "kamuda tasarruf" paketi ile ilgili de "Yani hepimizin daha dikkatli olmasının gerektiği bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuoyuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasına uyacak, katkı sağlayacak diyebilirim" ifadelerine yer verdi.