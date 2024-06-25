Kastamonu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Merve Ay, lise öğrencisiyken çalmayı öğrendiği kemanla Kastamonu'nun doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını tanıtıyor. Farklılık oluşturmak için şehrin tarihi ve turistik yerlerinde keman çalmaya başlayan Ay, keman çaldığı anları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Ay'ın kentin tarihi ve turistik mekanlarında keman çaldığı anların görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi görüyor.



“Kastamonu'nun kültürel özelliklerini yansıtan yerlerde keman çalmaya özen gösteriyorum”

Müziğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladığını belirten Ay, “Müziğe olan ilgim çok fazla. Bu yüzden Kastamonu'nun kültürel özelliklerini yansıtan yerlerde keman çalmaya özen gösteriyorum. Ben, kemana Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım. Eğitimi Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladım. Benim küçüklüğümden itibaren müziğe olan ilgim çok fazlaydı. Sürekli keman dinliyordum ve zamanla da kemana olan ilgim daha da arttı. Keman çalmak istiyordum ama tek başına olacak bir iş değildi. Hocalarımın yönlendirmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne yazıldım. Burada eğitimi tamamladım ve müzik öğretmenliğine yöneldim. Şu anda Kastamonu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde okuyorum” dedi.

Şehrin tarihi ve turistik yerlerinde keman çaldığını ifade eden Merve Ay, “Çanakkale türküsü Kastamonu'ya özgür bir türküdür. Ben de bu türküyü Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle Kurtuluş Savaşı'nda 3 dönem mezun veremeyen tarihi Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde keman çalarak seslendirdim. Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle aynı zamanda Kastamonu Kalesi'nde ve Kastamonu Saat Kulesi'nde de keman çaldım. Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı'nı çaldım. Benim için çok güzeldi. Bu yüzden Turizm Fakültesinden Hikmet Haberal hocama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Şehrin tarihi yerlerinin tanıtımına katkıda bulunmak istiyorum”

Şehrin tarihi yerlerinin tanıtımına katkıda bulunmak istediğini kaydeden Ay, “Kastamonu'nun çok fazla tarihi ve turistik yerleri bulunuyor. Buralar çok güzel. Ben de buralara giderek kemanımla tanıtımına katkıda bulunuyorum. Bu sayede hem şehrimizi tanıtıyorum hem de kendi tanıtımım oluyor. Aynı zamanda buralarda keman çalmak benim çok hoşuma gidiyor. Buralarda dinleyicilerin tepkileri de beni çok mutlu ediyor. Ben de bu şekilde tarihi yerlerde, tarihi mekanlarda keman çalmayı seviyorum. Kastamonu Kalesi'nde, Kastamonu Saat Kulesi'nde de zaman zaman kemanımla müzik çalışıyorum. Bundan sonra da çalmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“Kastamonu'yu seviyorum ve tarihi değerlerine katkı sağlamak çok hoşuma gidiyor”

Kastamonu'yu çok sevdiğini ve tarihi değerlerine katkıda bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyleyen Ay, “Diğer şehirlerde de farklı üniversitelerde bölümler kazandım ama Kastamonu Üniversitesi ilk tercihim oldu. Çünkü Kastamonu'yu seviyorum ve buranın tarihi ile kültürel değerlerine katkı sağlamakta çok hoşuma gidiyor. Şu anda müzik öğretmeni olmak ve mezun olunca da bir an önce atanmak istiyorum. İnşallah keman virtüözü de olmayı hayal ediyorum. Umarım bu hayalimi gerçekleştiririm. Halen keman ile ilgili çalışmalarımı da devam ettiriyorum” ifadelerini kullandı.