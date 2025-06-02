Ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin buruk heyecanı

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye’ye sığınmıştı. Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık’ta son bulmasıyla birlikte yıllardır ülkelerine hasret kalan insanlar ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Yıllardır ailelerine ve ülkelerine hasret kalan Suriyelilerin kimi kesin dönüş için kimi de bayram ziyareti amacıyla geldiği Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yıllarca Türkiye’de yaşayan ve yaşamlarını geride bırakarak ülkelerine dönen Suriyeliler buruk mutluluk yaşıyor. Ülkelerine dönen Suriyelilerin son sözleriyse Türk halkına teşekkür etmek oldu.

"Türkiye’yi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi bıraktığım için üzülüyorum"

Türkiye’den ve arkadaşlarından ayrıldığı için üzgün hisseden Rüya Cuma, "Akrabalarım hepsi Suriye’de olduğu için gidiyoruz. Türkiye’de 6’ncı sınıftayım ve okula gidiyordum. Türkiye’de yaşadığım anılarım güzeldi. İstanbul’da yaşadım. Türkiye’yi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi bıraktığım için üzülüyorum. Ülkeme gideceğim için çok mutlu değilim. Çünkü ilk defa gidiyorum" dedi.

"Akrabalarımı 10 yıldır görmedim, aile sıcaklığını hissetmek istiyorum"

Türkiye’de 10 yıl yaşayan ve ikinci vatan gibi olduğunu ifade eden Mustafa Bilide, "Türkiye’ye 2016 yılında 8 yaşındayken geldim. Bunun için Türkiye’ye teşekkür ederim. Türkiye’de 10 yıldır burada yaşıyoruz ve ikinci vatanımız gibi oldu. Türkiye bize ana gibi oldu. Biz Suriye’de yaşamadığımız için Türkiye bizim vatan gibi oldu. Bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. İdlib’e gideceğim. Benim Türkiye’de arkadaşlar benim ailem gibi oldu. Akrabalarımı 9 yıldır görmedim, aile sıcaklığını hissetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailem Ramazan Bayramı’nda gitti, ben de 2 ay para gönderdim ve şimdi ben gidiyorum"

Türk milletine kendilerini misafir ettikleri için minnettar olduklarını söyleyen Muhammed Demir İbrahimay, "Ben Türkiye’ye 2015 yılında geldim, 2025 yılında geri dönüyorum. Türkiye, bizi savaştan aldı ve sorun etmediler. Türk milletine teşekkür ederim ve onlardan Allah razı olsun. Ailem orada olduğu için gidiyorum. Ailem Ramazan Bayramı’nda gitti, ben de 2 ay para gönderdim ve şimdi ben gidiyorum. Ülkeme döneceğim için mutluyum. İdlib’e gideceğim" şeklinde konuştu.

"Türkler çok iyi insanlardı ve onlara çok teşekkür ederim"

Suriye’de savaşın bitmesiyle ülkesine gideceği için mutlu olduğunu ifade eden İmat İsmail, "Türkiye’de çok memnunum ve şimdi Suriye’ye gideceğim. Savaş bitti ve ailemin yanına gideceğim. İlk geldiğimde Hatay’a geldim ama iş bulamadığım için İstanbul’a gittim. İstanbul’da dönercide çalıştım. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Türkler çok iyi insanlardı ve onlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.