Demiral, sosyal medya hesabından bozkurt işareti yaptığı anları paylaşarak ''Ne mutlu Türküm diyene'' ifadelerini kullanmıştı.Demiral’ın gol sevincinde yaptığı bu hareket, Almanya ve işaretin yasak olduğu Avusturya kamuoyunda ise tepkilere neden oldu.

UEFA soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlattı. Sky News muhabiri Rob Harris ise, soruşturmanın ''uygunsuz davranış iddiasıyla"' başlatıldığını yazdı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

Merih Demiral: Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım

Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Hazırlık maçında farklı, şu an farklı bir sonuç var. Suudi Arabistan’a gittiğimde bazı tepkiler oldu, 'bu yaşta niye oraya gittin' diye. Bunların hepsini gördüm ama çalışmaya devam ettim. Milli takım için elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum bugün de hak ederek kazandık. Bunun için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim." ifadelerini kullanan Merih, "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." şeklinde konuştu.