UEFA Avrupa Ligi: Lugano: 3 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
17. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte Aliseda’nın vuruşunda kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Paulista, kale çizgisinin hemen önünden çıkardı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu kaleci Mert Günok kontrol etti.
20. dakikada Steffen’in ceza yayından savunma arkasına pasında topla buluşan Vladi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Paulista’nın uzun pasında sol tarafta Gedson Fernandes topla buluştu. Ceza sahasına giren Gedson’un sol çaprazdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zanotti’nin ceza sahası içine aktardığı pasta Bislimi’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
51. dakikada orta alandan Al-Musrati’nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson’a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sol taraftan Masuaku’nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen’e aktardı. Steffen’in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
63. dakikada sağ taraftan Bislimi’nin ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Paulista’nın ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
Hakemler: Morten Krogh, Dennis Rasmussen, Steffen Bramsen
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia (Grgic dk. 62), Bislimi (Bottani dk. 85), Mahmoud (Correia dk. 85), Steffen, Aliseda, Vladi (Przybylko dk. 62)
Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Macek, Mai, Mahou, Cimignani, Marques
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Ndour (Onana dk. 58), Rashica (Muçi dk. 71), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 71)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Goller: Bislimi (dk. 34), Steffen (dk. 56), Paulista (dk. 63 k.k.) (Lugano), Gedson Fernandes (dk. 21 ve 51), Al Musrati (dk. 55) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Doumbia, Valenzuela (Lugano), Ndour, Onana (Beşiktaş)