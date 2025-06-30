2025’in başında “Türkiye’nin Yeni Televizyonu” sloganıyla yayın hayatına başlayan TYT Türk, medya sektöründeki etkisini genişletiyor. RTÜK ve frekans devri süreçlerini hızla tamamlayan kanal, son olarak TMSF kontrolündeki Flash Haber TV’yi satın aldı.
Flash TV, daha önce Ocak ayında Erkan Kork’a satılmış, ancak Kork’un yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası kanal yeniden TMSF’ye devredilmişti. Satın almayla birlikte Flash TV’nin geleceği TYT Türk çatısı altında şekillenecek.