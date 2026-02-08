Bölgede alarm durumuna geçen AFAD ekipleri, sular altında kalan alanlara arama kurtarma botlarıyla ulaşarak mahsur kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, binaların eklentilerinde ve ahırlarda mahsur kalan hayvanları tek tek botlara alarak güvenli bölgelere tahliye etti.

Aw637551 05 Medium

Yürek burkan anların yaşandığı kurtarma çalışmalarında, bazı hayvanların AFAD personelinin kucağında, battaniyelere sarılarak sudan çıkarıldığı görüldü. Kurtarılan hayvanlar, güvenli alanlara götürülerek sahiplerine teslim edildi.

İçeriği Görüntüle

Aw637551 03 Medium

Yetkililer, bölgede su seviyesinin yakından takip edildiğini ve olası yeni risklere karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Aw637551 02 Medium