ÖİB'in 2024 yılı faaliyet raporuna göre, geçen yıl yapılan 69 ihaleden toplam 122 milyon dolar gelir sağlandı. 2023 yılına göre ihale sayısında yüzde 35,3 oranında bir artış görüldü. Özelleştirme süreçlerine dahil edilen sözleşmelerin yanı sıra, Hazine'ye yapılan 276 milyon dolarlık transfer de kaydedildi.

2024 yılı içerisinde, Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda çeşitli hizmet ve kuruluşlar özelleştirme kapsamına alındı. Bu süreçlerin devam edeceği ve piyasa mekanizmalarının etkinleştirilmesi hedefiyle özelleştirmelere önümüzdeki yıllarda da devam edileceği belirtildi.

TEİAŞ’ın Halka Arz Çalışmaları Devam Ediyor

Özelleştirme kapsamında önemli bir gelişme de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) için yapılan halka arz hazırlıkları. Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreç, 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Ayrıca, 2021 yılında özelleştirme programına dahil edilen "yedieminlik faaliyetleri"ne ilişkin özelleştirme işlemlerinin de 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkı devri, gelir ortaklığı modeli ve diğer hukuki yöntemlerle gerçekleştirilecek. İlerleyen yıllarda, Türkiye'nin özelleştirme geliri ve süreçlerinin daha da artması bekleniyor.