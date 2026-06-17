Verilere göre Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 67 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 100 kabul edildiği endekste Türkiye, AB ortalamasının yüzde 33 altında yer aldı.

Karşılaştırmaya 27 AB ülkesi, İsviçre, Norveç ve İzlanda'nın da bulunduğu 36 Avrupa ülkesi dahil edildi. Kişi başına gelir sıralamasında Lüksemburg 239 puanla ilk sırada yer alırken, Bosna-Hersek 36 puanla listenin son sırasında bulundu.

Tüketim Düzeyi AB Ortalamasının Yüzde 30 Altında

Vatandaşların refah seviyesini ölçen kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi ise Türkiye için 70 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye'nin tüketim düzeyi AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı.

Fiili bireysel tüketim; bireylerin yaptığı harcamaların yanı sıra eğitim, sağlık gibi devlet tarafından sunulan hizmetleri de kapsıyor. Bu göstergede de Lüksemburg 145 puanla ilk sırada yer alırken, Bosna-Hersek 44 puanla son sırada yer aldı.

Türkiye Fiyat Seviyesinde Avrupa'nın En Uygun Ülkeleri Arasında

2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 52 oldu. Bu sonuç, AB ülkelerinde 100 euroya satın alınabilen mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de yaklaşık 52 euro karşılığı Türk lirasıyla satın alınabildiğini ortaya koydu.

Fiyat düzeyi endeksinin 100'ün altında olması, ilgili ülkenin Avrupa ortalamasına kıyasla daha düşük fiyat seviyesine sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin 52 puanlık değeri, ülkenin yaşam maliyetleri açısından Avrupa ortalamasına göre daha uygun bir konumda bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, kişi başına gelir ve tüketim göstergelerinde AB ortalamasının gerisinde kalan Türkiye'nin, düşük fiyat seviyesi sayesinde satın alma gücü açısından bazı ülkelerle arasındaki farkı kısmen azaltabildiğine dikkat çekiyor.