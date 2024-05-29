Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kurumu Ziraat Katılım 9 yaşında!

Özdemir, kurulduğu 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek “Ziraat Katılım olarak, katılım finans sektörünün en önemli oyuncularından ve oyun kurucularından biri olma gayretindeyiz. Henüz 9. yaşında genç bir katılım finans kurumu olmamıza rağmen Türk ekonomisine katkılarıyla, reel sektöre kazandırdıklarıyla, kamusal misyon ve sorumluluk refleksiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 400 Milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğümüzle sektörde 12. sırada yer alırken, ilk 10’da olma hedefimizi koruyoruz. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımız ve teknolojiyle bütünleşmiş çalışma prensiplerimizle 9 yıl önce çıktığımız bu yolculukta pek çok başarıya imza attık. Mazisi 160 yılı aşan Ziraat markasından aldığımız gücü, katılım finans ilkeleriyle birleştirdik. Ziraat Katılım ailesi olarak sunduğumuz çözümlerle sektörde değişimlere yön vererek müşterilerimizin yanında olduk. Bu doğrultuda müşteri odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kamu katılım finans kurumu olarak nitelikli ürün ve hizmetlerimizle paylaştıkça daha fazlası demeye devam ediyoruz” dedi.

Ziraat Katılım 9. Yaşında İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Katılım 9. kuruluş yıl dönümünde finansın merkezi olan İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Kuleleri’ndeki yeni genel müdürlük binasına taşınma sürecini de tamamladı. Ziraat Kule-2’de faaliyetlerini sürdürecek olan Ziraat Katılım, İstanbul’da farklı lokasyonlardaki genel müdürlük birimlerini de tek çatı altında toplamış oldu. Genel Müdür Metin Özdemir “Ziraat Katılım olarak tüm operasyonlarımızı yönetmek üzere Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda medeniyetlerin bağlantı noktasında bulunan İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Kuleleri’ndeki yerimizi aldık. Ziraat Finans Grubu’nun tüm paydaşlarıyla bir arada olmanın getirdiği güç ve sinerjiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik daha etkin ve verimli hizmet sunmak, finansal ekosistemde ülkemizin ve bölgemizin öncü kuruluşlarından biri olma hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi’nde yer almak, bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni genel müdürlük binamızın tüm Ziraat ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziraat Kuleleri: Ziraat Katılım’ın genel müdürlük binasının da yer aldığı Ziraat Kuleleri geçtiğimiz aylarda “İnşaatta Mükemmeliyet” ödülüne layık görülürken, aynı zamanda çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki inovatif yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği LEED Platinum sertifikasına sahip bir yapı. Ziraat Katılım 200 Şubeye Ulaştı Yeni genel müdürlük binasına taşınmanın yanında, Ziraat Katılım’ın 200. şubesine ulaşmasının da önemli bir eşik olduğunu belirten Metin Özdemir “Bugün üç mutluluğu bir arada yaşıyoruz. 9. Kuruluş yıldönümümüzde faaliyete geçen Kocaeli Ticari Şubemiz ile ülke genelinde 200. şubemize ulaştık. 63 farklı şehirdeki şubelerimizle çalışmalarımıza devam ederken, yurt genelinde şubeleşmeye de devam edeceğiz. Ayrıca bilindiği üzere Ziraat Katılım olarak, Afrika kıtasında bankacılık faaliyetlerine başlayan ilk Türk bankasıyız. 2020 yılında Sudan’da açtığımız şubenin ardından 2023 yılında Somali’de şubemizi faaliyete geçirdik. İlerleyen dönemlerde Afrika kıtasının ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.