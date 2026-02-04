Sahnedeki bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken Tarkan, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Seyircilerle kurduğu samimi iletişimle öne çıkan megastar, konser boyunca salonu adeta dev bir koro haline getirdi. Daha önce Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi isimleri sahnesinde ağırlayan Tarkan, bu konserlerde de izleyiciler arasındaki ünlü isimleri selamlamayı ihmal etmedi.

Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Konseri izleyenler arasında Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.

Yarın final yapıyor

Yoğun ilgi üzerine iki ek tarih eklenen konser serisi, yarın yapılacak son konserle tamamlanacak. Sahne tasarımı Can Besbelli imzası taşırken, Tarkan’a sahnede güçlü bir orkestra eşlik ediyor.

Konserlerin bilet fiyatları 1.522 TL ile 12.600 TL arasında satışa sunulmuş, kısa sürede tükenen biletler yoğun talep nedeniyle ikinci el piyasada yüksek fiyatlara kadar çıkmıştı.