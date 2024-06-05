Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, nilüferlerin açması ile birlikte mavi, yeşil ve beyazın buluştuğu nokta haline geldi. Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Işıklı Gölü, 1 Haziran'da tekne sezonunu açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Nilüfer çiçeklerinin Işıklı Gölü'nün yüzeyini kaplamasının ardından tekne turuna çıkan ziyaretçiler, ilçeye bağlı Seraserli ve Beydilli mahallelerinden teknelerle göle açılarak eşsiz manzarayı görme fırsatı buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Beydilli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ferit Oğuz, "1 Haziran itibariyle tekne turlarımız başladı. Uzak illerden tur şirketleri ile gelen misafirlerimiz, tekne turlarını başlamasının ilk günü de gelmeye devam etti. İnşallah iyi başladı, iyi biter. Tur fiyatlarımız 800 liradan açılış yaptık. Devam ediyoruz. Turlarımız 1 saat sürüyor. 1 saat sürdüğü ve benzin fiyatları yüksek olduğu için bu yıl fiyatlarımız 800 lira olarak belirlendi" dedi.



Kurban Bayramı'nda yoğunluk bekleniyor

Bölge halkının tek geçim kaynağı olan turlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen Oğuz, "Şu anda bizim burada 55 teknemiz var ve hepsi çalışıyor. Önümüzdeki günlerde 60 tekne olacağız. İlk günden hakikaten nilüfer çiçeklerine karşı yoğun bir ilgi var. Nilüfer çiçekleri sadece 3 ay açıyor. Herkesin de görmesini tavsiye ederiz. Gelmelerini görmelerini isteriz. Kurban Bayramı'nda daha çok yoğunluk olmasını bekliyoruz. Başka bir gelir olmadığı için tekne turları Beydilli Mahallemize iyi bir gelir oldu" diye konuştu.