Program çerçevesinde çocuklara yönelik eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinin yanı sıra konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günleri düzenlenecek. Ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm temalı etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı içerikler de programda geniş yer tutacak. Uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları ziyaretçilere açık olacak. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de etkinlik takviminde yer alıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla Külliye’de yaşatılacak.

Etkinlikler; Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliklerin detaylı takvimine “www.kulliyederamazan.com” adresinden ulaşılabiliyor.