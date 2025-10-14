Türkiye Sigorta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da iki etkinliğe imza attı. Türkiye Sigorta’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, Elazığ’daki Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın kongre açılış konuşmasını yaptığı etkinliklerin ikinci gününde ise Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Akpınar “Dirençlilik ve İş Sürekliliği” başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Açılış konuşmasında Türkiye’nin büyük bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Çakmak konuya ilişkin şöyle konuştu: “Deprem gerçeğini derinden yaşayan şehirlerimizden biri olan memleketim Elazığ’da, dirençliliği ve afet yönetimini konuşuyor olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu kongrenin, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma çabamıza güçlü katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye Sigorta olarak sigortacılığı sadece bir finansal faaliyet değil; vatanımıza, milletimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Afetlerin yarattığı kayıpları telafi etmek, vatandaşımızın ekonomik hayatına yeniden tutunmasına destek olmak ve sosyal hayatını güçlendirmek için buradayız. Biliyoruz ki dirençli şehirler, güçlü bir ekonomi, bilinçli bir toplum ve sigortalılık oranlarının yükselmesiyle mümkün olacaktır. Hep birlikte daha bilinçli, daha dirençli ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Memleketim Elazığ’da düzenlenen bu anlamlı kongrenin ülkemize ve bölgemize önemli katkılar sunmasını diliyorum.”

Deprem bölgesinde 6,5 milyar TL hasar ödemesi

Etkinliğin ikinci günü düzenlenen “Dirençlilik ve İş Sürekliliği” başlıklı oturumda sigortanın hem bireyler hem de işletmeler için afet, kaza veya sağlık sorunu gibi beklenmedik risklerle karşılaşıldığında finansal güvence sağladığının altını çizen Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Akpınar, “6 Şubat 2023’te meydana gelen ve hepimizi derin yasa boğan büyük deprem felaketinden sonra depremin ilk anından itibaren bölgedeydik. Bugüne kadar 11 ilimizde 52.645 adet hasar ihbarı alarak 6,5 milyar TL tutarında hasar ödemesi yaptık. Bu kapsamda, ödenen tazminatların 1,8 milyar TL’sini konut, 4,2 milyar TL’sini yangın, 220 milyon TL’sini kasko, 257 milyon TL’sini mühendislik branşlarına ait hasar ihbarlarına karşılık yaptık. Sadece yangın ve doğal afet branşlarında değil, hayat sigortasında da 387,6 milyon TL ödeme gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeye gayret ettik. Depremden sonraki 3 ay içerisinde gelen hasar ihbarlarından bireysel poliçelerin %99’unun, ticari poliçelerin ise %95’inin ödemelerini gerçekleştirerek yaralara hızlıca merhem olmaya çalıştık. Ayrıca, depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere hayata geçirdiği “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası” kapsamında 7.877 konuta 188 milyon TL teminat sağladık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’nda 90 Kırgız çadırında 350 depremzedeyi ağırladık” açıklamasıyla Türkiye Sigorta olarak depremde yaraların hızla sarılmasında neler yaptıklarını anlattı.

Türkiye Sigorta’dan "Her Sınıf Bir Tohum" projesi ile bir özel eğitim sınıfı

Türkiye Sigorta’nın Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle Elazığ merkezdeki İsmet Paşa İlkokulu’nda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla otizmli öğrenciler için "Her Sınıf Bir Tohum" projesi ile modern ve tam donanımlı özel bir eğitim sınıfının açılışı yapıldı. Tadilatı tamamlanan iki sınıf da öğrencilere teslim edildi.