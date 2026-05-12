İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig yolunda çok önemli bir adım attı. Championship'te normal sezonu 6. bitiren ve play-off hakkı elde eden Hull City, play-off yarı finalinde ilk maçta berabere kaldığı Millwall'a konuk oldu. Kaplanlar, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak final biletini aldı.

Hull City, finalde Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan final mücadelesine 23 Mayıs'ta Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.