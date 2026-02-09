Buna göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Nüfusun 43 milyon 59 bin 434’ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734’ünü kadınlar oluşturdu. Toplam nüfus içinde erkeklerin oranı yüzde 50,02, kadınların oranı ise yüzde 49,98 olarak gerçekleşti.

Yabancı nüfus 1,5 milyonu aştı

ADNKS sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, 2025’te bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 oldu. Yabancı nüfusun yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı yükseldi

Yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 iken 2025 yılında binde 5 olarak kaydedildi.

Kentleşme oranı arttı

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2025’te yüzde 93,6 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,4’e geriledi.

MAKS verilerine dayalı yeni sınıflamaya göre nüfusun yüzde 67,5’i yoğun kent, yüzde 15,8’i orta yoğun kent, yüzde 16,8’i ise kırsal alanlarda yaşıyor.

33 ilin nüfusu azaldı

2025’te Türkiye genelinde 33 ilin nüfusunda azalma görüldü. Bu sayı 2024’te 40 il olarak kaydedilmişti.

İstanbul’un nüfusu 15,7 milyonu geçti

İstanbul’un nüfusu bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara (5 milyon 910 bin 320), İzmir (4 milyon 504 bin 185), Bursa (3 milyon 263 bin 11) ve Antalya (2 milyon 777 bin 677) izledi.

En az nüfus Bayburt’ta

Nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt’u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti.

Esenyurt 1 milyon sınırını aştı

İlçelere göre nüfus dağılımında İstanbul Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Esenyurt’u Gaziantep Şahinbey, Ankara Çankaya, Ankara Keçiören ve Gaziantep Şehitkamil izledi.

Ortanca yaş 34,9’a yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2025’te 34,9 oldu. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak belirlendi.

Ortanca yaşı en yüksek il 44 ile Sinop, en düşük il ise 21,8 ile Şanlıurfa oldu.

Çalışma çağındaki nüfus yüzde 68,5

15-64 yaş grubunu kapsayan çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5 olarak hesaplandı.

0-14 yaş grubunun oranı yüzde 20,4’e gerilerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 11,1’e yükseldi.

Yaş bağımlılık oranı geriledi

Toplam yaş bağımlılık oranı 2025’te yüzde 46 oldu. Çalışma çağındaki her 100 kişi, 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya bakıyor.

Nüfus yoğunluğu İstanbul’da zirvede

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olurken, İstanbul 2 bin 943 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu.

Nüfus yoğunluğu en düşük il ise kilometrekareye 11 kişiyle Tunceli olarak kaydedildi.