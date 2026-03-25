Bakanlar Londra’da Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, başkent Londra’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından anlaşmayı resmileştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi de ele alındı.

Hedef: Operasyonel Güç ve Sürdürülebilirlik

İmzalanan sözleşme, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının bakım, onarım, teknik destek ve lojistik süreçlerinin daha etkin yürütülmesini amaçlıyor. Bu adımın, Türkiye’nin hava gücünün sürdürülebilirliğine ve operasyonel etkinliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Programda Stratejik İş Birliği Vurgusu

Anlaşma, yalnızca teknik destekle sınırlı kalmayıp, iki ülke arasında savunma alanında uzun vadeli stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarihi Mekânda İnceleme

İmza töreninin ardından Bakan Güler, Londra’daki Royal Horseguards binasını ziyaret ederek sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu gelişme, Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma ilişkilerinin derinleştiğini gösterirken, özellikle hava kuvvetleri modernizasyonu açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.