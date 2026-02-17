Ulusal Saray’da gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali huzurunda imza töreni düzenlendi.

Ekonomi ve teknik iş birliği güçleniyor

Törende, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen “9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı” imzalandı. Söz konusu belgeye, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya adına ise Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

Enerji alanında stratejik mutabakat

Ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” da imza altına alındı. Anlaşma, Bakan Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imzalandı.

İmzalanan belgelerle birlikte iki ülke arasında özellikle enerji, ticaret ve teknik iş birliği alanlarında ilişkilerin daha da derinleşmesi hedefleniyor. Ziyaret kapsamında temasların sürmesi bekleniyor.