Türkiye - Fransa 8’inci dönem JETCO toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier katıldı. Bakan Bolat, "8,7 milyar dolarlık Fransız yatırımlarının 4 milyar doları son 4 yılda geldi. Önümüzdeki 3 yılda da Fransız şirketlerinin 5 milyar dolarlık yeni yatırımları, projeleri görüşülüyor. Protokol ile ikili ticaret ve yatırımların artırılması, Üçüncü ülkelerde iş birliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, Enerji, ulaştırma ve lojistik, finans, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, tarım, çevre ve şehircilik, standartizasyon, vizeler ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, Avrupa tercih sistemi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

"Türkiye - Fransa dış ticaret hacmi karşılıklı olarak 2025 yılında 24,1 milyar dolara yükseldi"

Dış ticaret hacminin her geçen yıl karşılıklı olarak arttığını belirten Bakan Bolat, "Fransa ile JETCO mekanizmamız türünün ilk örneğiydi. İlk defa Türkiye olarak Fransa ile anlaşmış ve başlatmıştık. Bugün 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde bir müddet ara boşluk oldu ama bugün 17 Şubat itibarıyla değerli bakan dostum ve heyetiyle birlikte çok verimli bir toplantılar dizisi gerçekleştirdik. Gerek ikili ve heyetler arası görüşmemizde, gerekse JETCO toplantısı çerçevesinde kıymetli heyetler olarak; Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma ortaklıkları, enerji, ulaştırma, çevre, su, havacılık, savunma sanayi ve lojistik sektörlerinde, Türk-Fransız ortaklığının daha da geliştirilmesine yönelik çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Bu çerçevede şunu ifade etmek isterim ki; Türkiye ve Fransa birbirleri için çok önemli ve değerli iki ortak. Gerek ikili bazda, gerekse Avrupa Birliği bazında her yıl giderek yükselen bir ticaret ortaklıkları, yatırımlar ve iş birlikleri artarak devam ediyor. Şöyle örnek vermek isterim: Daha 5 yıl önce Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi karşılıklı olarak 14 milyar dolarken, 2025’te 24,1 milyar dolara yükseldi. Bu çok büyük bir artış oldu" ifadelerini kullandı.

Bin 749 Fransız firması Türkiye’de yatırım yaptı

Bakan Bolat, "Bu ticaret dengeli bir ticaret, iki tarafın da yararına, kazancına olan bir ticaret olması daha değerli. Diğer taraftan karşılıklı yatırımlarda da artış var. Türk firmalarının Fransa’daki yatırımları 1 milyar dolara ulaştı. Fransa’nın da Türkiye’deki yatırımları 8,7 milyar dolara ulaştı. Bin 749 Fransız firması Türkiye’de sanayide, enerjide, hizmetlerde, ulaştırmada ve havacılıkta önemli yatırımları var ve bu çerçevede Türkiye ile Fransa arasında endüstride, sanayide ve ekonomik alanda her yıl artan çok yakın bir entegrasyon, değer zincirleri sistemi bulunmakta. Bizim Fransa ile ikili ilişkilerimiz aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki iş birliğini de kapsamaktadır. Bu minvalde; üçüncü ülkelerde, özellikle Afrika’da, Doğu Avrupa’da, Orta Asya’da ve Orta Doğu da dahil olmak üzere Türk ve Fransız firmaları arasında iş birliklerine hazır olduğumuzu karşılıklı olarak teyit ettik ve firmalarımızı da bu konuda motive ediyoruz, destekliyoruz" dedi.

"Vizenin kalkacağı günler için beraber çalışacağız"

Fransız bakan ile vizeler konusunda konuşan Bakan Bolat, "Vizeler konusunda, 15 Temmuz 2025 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun AB olarak ve üye ülkelere de yönelik olarak getirdiği yeni düzenleme sonunda vize meselesinde kısmi bir rahatlama sağlandığını ifade ettim, teşekkür ettim kendilerine. Kendileri de bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini; mesela Fransa olarak geçen yıl 163 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize verdiklerini ve bunun Çin'den sonra dünyada verdikleri en yüksek vize olduğunu ifade ettiler. Bekleme sürelerinin çok çok azaldığını, öğrenciler ve iş insanları başta olmak üzere tercihen vize rejiminin kolaylaştığını ifade ettiler. Biz de karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalarla ileride vizenin kalkacağı günlerin için beraber çalışacağımızı teyit ettik" dedi.