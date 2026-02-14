Balıkçılar, sezonun son döneminde genellikle incelen ve “tüylü” olarak tabir edilen hamsinin bu yıl formunu koruduğunu belirtiyor. Son günlerde artan av miktarıyla birlikte tezgâhlarda yoğunluk yaşanırken, fiyatların düşmesi satışları artırdı.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen hamsinin hala bol çıktığını ifade ederek, “Her sezon sonuna doğru bir hareketlilik olur ancak bu yıl durum biraz daha farklı. Normalde bu dönemde hamsi azalır ve incelir. Ancak şu an hem yağlı hem de iri. Fiyatı 100 TL. Bol avlandığı için fiyatlara da yansıdı. Şu an tezgâhları hamsi tutuyor” dedi.

Diğer balık türlerinde de hareketlilik yaşandığını belirten Çoğalmış, “İstavrit de bol, kilosu 100 TL. Levrek 500 TL, somon ve alabalık 300 TL’den satılıyor. Mezgit ise az çıktığı için 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Yetiştirme balıklarda ise fiyatlar daha stabil” diye konuştu.

Balıkçı esnafı Emin Avcı da son günlerde avın ciddi oranda arttığını vurgulayarak, “3-4 gündür büyük bir hamsi bolluğu var. Uzun zamandır bu dönemde bu kadar verimli bir av sezonu görmemiştik. Hava şartları da uygun olunca hamsi bol çıktı. Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, hamsinin göç döneminin henüz tamamlanmadığını ve avın bir süre daha devam edebileceğini belirtirken, uygun fiyat nedeniyle vatandaşların en çok hamsiye yöneldiği gözlemlendi. Sezon sonuna doğru yaşanan bu bolluk, Karadeniz’de balıkçılara adeta ikinci baharı yaşattı.