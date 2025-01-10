Fındık İhracatında Rekor Rakamlar

Türkiye, 2024'te yüzde 14 artışla 324 bin 438 ton fındık ihraç ederek yüzde 42'lik gelir artışıyla 2 milyar 638 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. 1 Eylül 2024’te başlayan yeni ihracat sezonunun ilk dört ayında da başarılı bir performans sergilendi.

Bu dönemde fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 135 bin 160 tona, değer olarak ise yüzde 36 yükselerek 1 milyar 95 milyon dolara çıktı. Özellikle kabuklu fındık ihracatında büyük bir sıçrama yaşandı. İlk dört ayda kabuklu fındık ihracatı miktar olarak yüzde 432 artışla 859 tona, değerde ise yüzde 443 artışla 3 milyon 281 bin dolara ulaştı.

İşlenmiş Fındık ve İç Fındıkta Yükseliş

İşlenmiş fındık ihracatı yüzde 21 artışla 77 bin 307 tona, değerde ise yüzde 42 artışla 632 milyon 258 bin dolara çıktı. İç fındık ihracatında da yüzde 13 artışla 56 bin 991 tonluk satış gerçekleştirildi ve gelir yüzde 29 artarak 459 milyon 686 bin dolara ulaştı.

Küresel Arz Sorunu Türkiye’yi Güçlendirdi

Dünya genelinde Türkiye’nin ardından ikinci büyük üretici olan İtalya’da rekolte 140 bin ton beklentisinin çok altında, 65-70 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü büyük üretici ABD’de de verim kayıpları yaşandı. Bu arz sorunları, Türkiye'yi dünya pazarında daha güçlü bir konuma getirdi.

Büyük çikolata üreticileri ve ithalatçılar, Türkiye’nin kapısını çalarken, artan talep fındık fiyatlarını yükseltti. Rekabetçi ülkelerdeki arz problemleri Türkiye'nin ihracat miktarını artırdığı gibi, değerde de ciddi bir yükseliş sağladı.

Türk İhracatçısı Memnun

Talebin yükselmesiyle fındık fiyatlarının artması, Türk ihracatçısını sevindirdi. Sezon boyunca miktar olarak yüzde 18 artışa karşılık, değer bazında yüzde 36’lık büyüme elde edildi. 2024 genelinde ise miktar artışı yüzde 14’te kalırken, gelirde yüzde 42’lik sıçrama yaşandı.

Fındık ihracatında yakalanan bu ivmenin, hem ülke ekonomisine katkı sağladığı hem de Türkiye'nin fındık pazarındaki liderliğini pekiştirdiği ifade ediliyor.