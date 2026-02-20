Aylık bazda düşüş dikkat çekti

Ocak 2026’da bir önceki aya kıyasla:

Kurulan şirket sayısı yüzde 13,1,

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,5,

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15 oranında azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 78, kapanan kooperatif sayısında yüzde 84,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 24,4 oranında düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda sınırlı artış

Geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,4 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,9 oranında geriledi.

Kapanan şirket sayısı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 26,8 azaldı.

11 bin 232 şirket ve kooperatif kuruldu

Ocak 2026’da toplam 11 bin 232 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunların:

Yüzde 90,2’si limited şirket,

Yüzde 8,8’i anonim şirket,

Yüzde 1’i kooperatiflerden oluştu.

Kuruluşların yüzde 36’sı İstanbul’da, yüzde 11,2’si Ankara’da, yüzde 5,7’si İzmir’de gerçekleşti. Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu kaydedildi.

Sermayede sert gerileme

Kurulan şirketlerin toplam sermayesi, Aralık ayına göre yüzde 39,9 oranında azaldı. Toplam 10 bin 126 limited şirket sermayenin yüzde 87,1’ini, 989 anonim şirket ise yüzde 12,9’unu oluşturdu.

En çok ticaret, inşaat ve imalat öne çıktı

Ocak ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin:

3 bin 861’i toptan ve perakende ticaret,

Bin 644’ü inşaat,

Bin 466’sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise en fazla kuruluş inşaat sektöründe gerçekleşti.

Kapanan şirket ve kooperatiflerde de en yüksek oran toptan ve perakende ticaret sektöründe görüldü.

117 kooperatifin 77’si konut yapı kooperatifi

Ocak ayında kurulan 117 kooperatifin 77’si konut yapı kooperatifi, 18’i işletme kooperatifi, 12’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kayıtlara geçti.

818 yabancı ortaklı şirket kuruldu

Ocak 2026’da 818 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin:

400’ü Suriye,

122’si Türkiye,

42’si Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Yabancı ortaklı şirketlerin 60’ı anonim, 758’i limited şirket statüsünde faaliyet gösterecek. Toplam sermayenin yüzde 83,7’si yabancı sermayeli ortak payından oluştu.

Kadın girişimci oranı

Ocak ayında kurulan anonim şirketlerin ortaklarının yüzde 14,1’i, limited şirketlerin yüzde 16,7’si, kooperatiflerin yüzde 26,4’ü kadın girişimcilerden oluştu. Gerçek kişi ticari işletmelerde ise kadın girişimci oranı yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Yaş dağılımı

Anonim şirket ortaklarının yüzde 31,27’si 35-44 yaş aralığında yer alırken, limited şirketlerde en yüksek oran yüzde 32,32 ile 25-34 yaş grubunda görüldü. Kooperatiflerde yüzde 28,41 ile 35-44 yaş grubu öne çıkarken, gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 30,01 ile 25-34 yaş grubu ilk sırada yer aldı.