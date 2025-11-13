2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun beşinci haftasında A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan’ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre zorlu karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicholas Walsh yönetecek.

Walsh’un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Andrew Dallas, AVAR olarak da Steven McLean görev alacak.

A Milli Takım, E Grubu’nda şu ana kadar topladığı puanlarla üst sıralarda yer alırken, Bulgaristan karşısında alacağı galibiyetle Dünya Kupası yolunda avantajını artırmak istiyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın, Bursa’da futbol şölenine dönüşmesi bekleniyor.