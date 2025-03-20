Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, Türk televizyonunun en çok izlenen ve kült yapımlarından bazılarına imza atmıştı. "Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi unutulmaz projelerle adını duyuran Sınav, dönemin popüler dizilerine yön verdi ve izleyiciye etkileyici hikâyeler sundu.

Geçtiğimiz ay, Sınav'ı Kurtlar Vadisi'nde beraber çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. Usta yönetmenin cenaze töreninin detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Osman Sınav Kimdir?

Osman Sınav, 1956 yılında Burdur'da dünyaya geldi. Sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Sınav, kariyerine reklam filmleri ile adım attı. Ancak, asıl büyük çıkışını Türk televizyonunun en çok izlenen dizileri arasında yer alan projelerle yakaladı. 1990'lı ve 2000'li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere hitap eden Sınav, Türk televizyon tarihinde silinmez bir iz bıraktı.

1998 yılında yayınlanmaya başlayan "Deli Yürek" dizisi, Sınav’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Ardından "Ekmek Teknesi" ile mahalle hayatını ve dayanışmayı ekranlara taşıyan Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin ilk sezonundaki yönetmenliği ile büyük beğeni topladı. Bu projelerle Türk televizyonunun en kült dizilerinden bazılarına imza attı.

Sınav, sadece televizyon dünyasında değil, sinema alanında da önemli işlere imza attı. "Uzun Hikâye", "Suna" ve "Yalnız Kurt" gibi projeleriyle sinema sektöründe de dikkatleri üzerine çekti. Hem televizyon hem de sinema alanındaki başarısıyla Türk televizyonunun aksiyon ve dram türlerini farklı bir boyuta taşıyan yönetmen, kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı.

Türk televizyonunun efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Osman Sınav, bıraktığı derin mirasla her zaman hatırlanacak.