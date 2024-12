Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatı 5 yıllık dönemde 800 milyon dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarken, TURQUALITY Projesi kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de ağırladığı Amerika Aşçılar Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Thomas Macrina, TURQUALITY Projesiyle Türk gıda ürünleriyle tanıştıktan sonra menülerinde Türk gıda ürünlerini daha fazla kullanmaya başladığını dile getirdi.



“Levrek, zeytinyağı, kuru incir en çok kullandığım lezzetler” diyen Macrina, “Türk ürünlerinin lezzeti ve tazeliği çok iyi. Türk zeytinyağını diğer ülkelerin zeytinyağlarından ayırt edecek konuma geldim. Türk kuzusu dünyada tartışmasız 1 numara. Türkiye’deki kuzu etinin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yok. TURQUALITY Projesiyle kurduğumuz güçlü bağlar Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarında daha güçlü temsilini beraberinde getirecek. Çok yakında ilk zeytinyağı siparişimizi vereceğiz. Türk markalı zeytinyağları ABD’ye gidecek. Zeytinyağlarını kuru meyve barları takip edecek. Zeytinyağı ve kuru meyve barları diğer Türk gıda ürünlerine öncülük yapacak. Diğer gıda ürünlerinin ABD’ye gitmesi daha hızlı yol alacak” dedi.



Chef Hall of Fame Üyesi ve US Foods Üst Düzey Yöneticisi Anthony M. Rizzo, ABD’de restoranların, otellerin, marketlerin yeni ve kaliteli ürünleri ürün gamlarına almak istediklerini, Türkiye’den daha önce gelen numunelerden talep olştrduklarını, son Türkiye ziyaretlerinin Türkiye’den yeni ürünlerin ABD pazarına girmesini sağlayacağının altını çizdi.

“Türkiye’deki insanların üretimdeki becerileri bizim ABD pazarında işimizi kolaylaştırıyor” şeklinde konuşan Rizzo şöyle devam etti: “Kaliteli üretim yapan bir tedarikçi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Türk üreticilerinin hijyen ve sürdürülebilirliği ciddiye almaları ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin daha fazla temsilini sağlayacak. Türk gıda sektörünün ABD pazarında ihracat hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi son derece gerçekçi.”



Uçak: “Şeflerle kurduğumuz güçlü bağlar ihracat rakamlarımıza yansımaya başladı”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin konumunu güçlendiren TURQUALITY Projesi kapsamında 5 yıllık dönemde Amerikalı şefler, satın almacılar, üniversitelerle güçlü bağlar kurduklarını önümüzdeki yıllarda bu kurulan bağların ihracat rakamlarına olumlu yansımalarının görüleceğini vurguladı.



ABD ve Japonya’daki fuarlarda Amerikalı şeflerle ortak hareket edilecek

Ege Bölgesi’nin meyve sebze mamulleri, kuru meyveler, zeytin ve zeytinyağı, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odundışı orman ürünleri, hububat bakliyat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ürünleri üretim ve ihracatında Türkiye’de lider konumda olduğunun altını çizen Uçak, “Türkiye geneli ABD’ye gıda ihracatımız 2018 yılında 708 milyon dolar iken 2023 yılı sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. TURQUALITY Projemizin sonunda 5 milyar dolara yükselmek için büyük adımlar atıyoruz. Bu yolculukta Amerikalı şeflerin bizimle hareket etmesi çok kıymetli. Projemize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’de yapacağımız tüm etkinlikleri birlikte yapacağımız gibi, 2025 yılı Mart ayında Japonya’da Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yapacağımız Foodex Japan Fuarı’nda da birlikte olacağız” şeklinde konuştu.



Girit: “ABD’ye hava kargo ile balık ihracatımız hız kazandı”

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 25 yılda yaptığı büyük yatırımlarla büyük bir kapasite artışına gittiğini ve yıllık ihracatını 4 milyar doların üzerine çıkararak dünyanın protein açığını kapatır konuma geldiğini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Amerika Birleşik Devletleri’nin ihracatta öncelikli hedef pazarlarından biri olduğunu, Türk Hava Yolları Kargo ile ABD’ye taze balık ihracatlarının son yıllarda hız kazandığını ifade etti.

Amerikalı şeflere “Ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın Türk gıda ürünlerini kullanın” çağrısında bulunan Girit, “Levrek ve çipurada Avrupa birincisiyiz. ABD’ye ihracatta da levrek ve çipura öne çıkıyor. Son dönemde Türk somonu ihraç etmeye başladık. Peynir ürünlerimiz yöresel marketlerde raflarda yerini alıyor. Düzenli olarak bal ve yumurta ihraç eder hale geldik. Protein esaslı beslenme obeziteyi engelliyor. Ürünlerimizin içindeki değerli yağ asitleri beyin fonksiyonlarına direkt katkı sağlıyor ve akıllı nesillerin yetişmesini sağlıyor. ABD pazarında pazarlama faaliyetlerimize katkı sağlayan şeflere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” dedi.

13-19 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye’ye gelen ABD’li şefler Anthony M. Rizzo ve Thomas Macrina, gıda işletmeleri ve restoran ziyaretleri yanında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldiler.



Yaşar Üniversitesi’nde mutfağa girdiler

Yaşar Üniverisitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle mutfağa giren şefler öğrencilerin simit ve boyoz yapımına eşlik ettiler.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, akademik kadrolarıyla ve öğrencileriyle Turkish Tastes Projesinin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını, bundan sonraki süreçte iş birliklerinin artarak sürmesini istediklerini dile getirdi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, “Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yönetici Şefi Selin Güloğlu önderliğinde, Türkiye’nin gıda ihracatında öncü markalarından Pınar’ın ABD pazarında yer alan ürünlerinden öğrencilerimiz tarafından hazırlanan kahvaltı menüsünde simit, boyoz, karakılçık ekmeği, menemen, peynir çeşitleri ve höşmerim yer aldı. Öğrencilerimiz, Amerikalı şeflere İzmir’in lezzetlerini sundu” diye sözlerini noktaladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emre Güler ise; turizm sektörünün çarpan etkisine sahip olduğunu, turizm sektöründe gıdadan inşaata onlarca sektörün katma değer ürettiğinin altını çizdi. Güler, “Amerikalı şeflerin Türk gibi Turkish Tastes Projesini sahiplenmiş olmaları Türkiye için çok kıymetli. Sektörel zenginlikleri satışa dönüştürmemiz gerekiyor. Bu projenin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Amerikalı şeflerin Yaşar Üniversitesi’ndeki programına; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ferika Özer katılan isimler oldu.