Makarnalık buğdayın tonu, önceki hafta (2-5 Haziran) ortalama 10 bin 800 lira seviyesindeyken, 10-13 Haziran döneminde 2 bin 760 liralık bir artışla 13 bin 560 liraya yükseldi. Böylece ürün, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tavsiye niteliğindeki 13 bin 500 liralık alım fiyatını geride bıraktı.

Haftalık bazda işlem hacminde öne çıkan diğer ürünlerde de fiyat artışları dikkat çekti. Ekmeklik buğdayın tonu haftaya 11 bin 750 liradan açılırken, haftalık ortalama fiyat 12 bin 180 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki haftanın 12 bin 160 liralık ortalamasının üzerinde.

Arpa ve mısırda da yukarı yönlü hareket gözlendi. Arpanın tonu 580 lira artışla 10 bin 580 liraya yükselirken, mısırın tonu 320 lira artışla 11 bin 550 liraya çıktı.

TMO’nun 2024 sezonu için açıkladığı alım fiyatları; makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira seviyesinde bulunuyor. ELÜS piyasasında oluşan fiyatlar, üreticinin piyasa beklentisini ve ürün arz-talep dengesini yansıtması açısından önem taşıyor.

Bu gelişmeler, hububat piyasasında yeni sezona girerken fiyat hareketliliğinin sürdüğünü ve özellikle makarnalık buğdayda güçlü bir talep oluştuğunu ortaya koyuyor.