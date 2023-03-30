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Tunceli-Erzincan yolu araç trafiğine kapatıldı
TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİ İLE ERZİNCAN SINIRI ARASINDAKİ KARAYOLU YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
TUNCELİ 30.03.2023, 00:25
Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının ardından Pülümür - Erzincan karayolu ulaşıma kapandı.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.