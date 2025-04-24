Açıklamada, kırmızı et üretiminde istikrarın sağlanmasının sadece Tarım ve Orman Bakanlığının değil, aynı zamanda Merkez Birliği ve üye birliklerin de yasal sorumluluğu olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda, Bakanlığın onayı ile ithalat sürecinin başlatılacağı belirtildi.

İthalat kapsamında öncelikle talep toplanacak ve bu talepler doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilere tahsis yapılacak. Dağıtımda herhangi bir dönem sınırlaması olmayacak; talepler yıl boyunca dilekçe sırasına göre değerlendirilecek. Ancak öncelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Besi Havzası" olarak belirlenen illerdeki üreticilere verilecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylara da açıklamada yer verildi. Talep için herhangi bir alt veya üst sınır belirlenmediği ifade edilirken, tahsis miktarının başvuru yoğunluğuna göre belirleneceği aktarıldı. Ayrıca, Bakanlığın yürüttüğü "Kırsala Destek, Hayvancılığa Bereket" projesine başvuranların bu programdan faydalanamayacağı, bu konuda kontrollerin Bakanlık ile iş birliği içinde yapılacağı bildirildi.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin dilekçelerini ve kapasite raporlarını en geç 15 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar TÜKETBİR Merkez Birliği'ne iletmeleri gerekiyor.

Bu hamleyle Türkiye'nin yerli ve sürdürülebilir kırmızı et üretimini artırması ve hayvancılıkta uzun vadeli planlamalarla üreticiye güven sağlaması hedefleniyor.