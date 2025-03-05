Demokrat Partili bazı Kongre üyelerinin protestolarıyla zaman zaman kesintiye uğrayan konuşma, Amerikan siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Ukrayna-Rusya Savaşı İçin Diplomatik Hamle

Başkan Trump, konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin kendisine gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı. Zelenskiy’nin Ukrayna’nın kalıcı barış için müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirttiğini ifade eden Trump, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği konusundaki desteğini sürdüreceğini vurguladı. Mektupta ayrıca, ABD ile Ukrayna arasında planlanan mineraller anlaşmasının Washington için uygun herhangi bir tarihte imzalanmaya hazır olduğu da belirtildi.

Trump, Rusya ile barış görüşmeleri konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bu anlamsız savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Washington olarak barış sürecine liderlik etmeye hazırız" dedi.

Afganistan’dan Çekilme Dönemindeki Saldırının Failleri Yakalandı

ABD Başkanı, 2021’de Afganistan’dan çekilme sürecinde 13 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği terör saldırısının baş sorumlusunun yakalandığını açıkladı. Trump, şüphelinin Amerikan adaletine teslim edilmek üzere yolda olduğunu ve Pakistan hükümetine bu sürece sağladıkları katkılar için teşekkür ettiğini söyledi.

ABD, Panama Kanalı’nda Stratejik Kontrolü Güçlendiriyor

Konuşmasında küresel ticaret politikalarına da değinen Trump, Panama Kanalı’nın iki yanında bulunan limanların işletme haklarının büyük bir Amerikan şirketi tarafından satın alındığını duyurdu. Bu hamlenin, ABD’nin küresel deniz ticaretindeki etkisini artıracağını belirten Trump, süreci Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yöneteceğini ifade etti.

Ayrıca Beyaz Saray bünyesinde yeni bir Gemi İnşa Ofisi kurulacağını açıklayan Trump, ticari ve askeri gemi inşası için özel vergi teşvikleri sunacaklarını belirtti.

Grönland’a ABD’ye Katılım Çağrısı

Trump, Grönland’ın ABD için stratejik önemine vurgu yaparak, resmî olarak ABD’ye katılmaları yönünde Grönland halkına çağrıda bulundu. Trump, "Grönland’ın ABD’ye katılımı, ulusal ve uluslararası güvenliğimiz için kritik bir adımdır" dedi.

Yeni Vergi Reformu ve Ticaret Politikaları

Başkan Trump, ABD ekonomisini güçlendirmek için yeni bir vergi reformu üzerinde çalıştıklarını ve Amerikan üreticilerini korumak adına yabancı ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artıracaklarını duyurdu. 2 Nisan itibarıyla ABD’ye vergi uygulayan tüm ülkelere karşılık olarak benzer vergiler koyacaklarını belirten Trump, özellikle Çin ve Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikalarının daha sert olacağını ifade etti.

Amerikan otomobil ve sanayi üreticilerine yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Trump, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Avrupa ülkelerinin ABD mallarına uyguladığı tarifelere karşılık vereceklerini belirtti.

Suçla Mücadelede Sert Tedbirler

İç güvenliğe geniş yer ayıran Trump, suçla mücadelede daha sert adımlar atılacağını duyurdu. Polis memurlarını öldüren suçlular için zorunlu idam cezasını öngören bir kararname imzaladığını açıklayan Trump, Kongre’den bu politikayı kalıcı bir yasa haline getirmesini talep etti.

Ayrıca, yasadışı göçmenlerin neden olduğu suçları azaltmak için ülke çapında geniş çaplı sınır dışı operasyonlarına başladıklarını duyuran Trump, sınır güvenliğini artıracak yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Mars’a Amerikan Bayrağı Dikme Sözü

Trump, ABD’nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine de değinerek, "Amerikan bayrağını Mars’a dikmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Uzay araştırmalarına büyük yatırımlar yapacaklarını belirten Trump, "Amerikan ruhunun durdurulamaz gücünü yeniden keşfedeceğiz ve Amerikan rüyasının sınırsız vaadini yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, "Tanrı Amerika'yı korusun" sözleriyle bitiren Trump, yeni dönemde ABD’nin daha güçlü ve bağımsız bir ekonomi ile küresel arenada daha etkin bir ülke olacağını vurguladı.