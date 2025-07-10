ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Devlet Yemek Odası’nda, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ve Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı son görüşmelerin merkezinde Gazze Şeridi olduğunu söyledi. Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek" dedi. Trump, kapsamlı bir çözüm için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü kaydetti.



"Bu hafta olmazsa belki gelecek hafta"

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara son verebilecek bir ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu belirten Donald Trump, "Muhtemelen size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu hafta olmazsa belki gelecek hafta bir şansımız olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Gelecek haftaya kadar çözüme ulaşmazsa daha da karmaşık hale gelebilir"

Trump ayrıca, "Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız" diyerek önceliklerinin net olduğunu vurguladı. Trump, beklentilere rağmen henüz net bir anlaşma olmadığını ve sürecin hala belirsizlik içerdiğini ifade ederken, "Gelecek haftaya kadar çözüme ulaşmazsa süreç daha da karmaşık hale gelebilir" dedi.