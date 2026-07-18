ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'ye ulaşması nedeniyle Kanada'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunarak komşusunu yangınları kontrol altına almamakla suçladı.

Kanada'da devam eden orman yangınlarından yükselen dumanın ABD'nin orta-batı ve doğu kıyısının büyük bölümünü sarması, ABD Başkan Donald Trump'ı kızdırdı. Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'yı 'kasıtlı ihmal'le suçlayarak, 'Ormanlarını ve içindeki çalılıkları düzgün bir şekilde korumadıkları ve ABD'nin gereksiz yere pis, kirli ve sağlıksız havayla istila edilmesinden Kanada'yı sorumlu tutuyoruz. Bu havanın kalitesi, tehlikeli ve kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Trump sorunun ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğunu ve bu kirliliğin maliyetinin, 'Kanada'nın şu anda ödediği gümrük vergilerine mutlaka eklenmesi gerektiğini' belirtti. Trump, konuyu Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşeceğini söyledi.

ABD-Kanada ilişkileri

Trump'ın Kanada ile ilişkisi, ticaret, NATO, Detroit bölgesindeki bir köprüyle ilgili anlaşmazlık ve Kanada'yı 'ABD'nin 51. eyaleti' yapma tehditleri nedeniyle gerginleşmişti. Trump yönetiminin ABD'nin ikinci büyük ticaret ortağı olan Kanada'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergileri şu anda yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Ancak Kanada'dan yapılan ithalatların çoğu, Trump'ın 2017'de başlayan ilk döneminde imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na uydukları için bu vergiden muaf tutuluyor.

Trump'ın 'Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası' kapsamındaki sınırsız gümrük vergisi uygulama yetkisi, bu yılın başlarında Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kısıtlanmıştı.