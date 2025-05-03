Trump yönetimi, federal çalışan sayısında azalma ve bazı devlet kurumlarının kapatılması gibi adımlarla harcama disiplinini artırmayı hedefliyor. Açıklanan taslak bütçede, savunma harcamalarının mevcut seviyelere kıyasla yüzde 13 artırılması, iç güvenlik bütçesinin ise neredeyse yüzde 65 gibi rekor bir oranda yükseltilmesi dikkat çekiyor. Buna karşın, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların yüzde 23 oranında azaltılarak son sekiz yılın en düşük seviyesine gerilemesi planlanıyor.

Bütçe teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan OMB Direktörü Russ Vought, "Bu tarihi bütçe, artık çöküşe giden yolun finansmanını durdurma zamanının geldiğini gösteriyor. Amerikalıların güvenliğini ve önceliklerini merkeze alarak, ordumuza ve iç güvenlik sistemimize eşi görülmemiş bir destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, mali disiplin ve ulusal güvenlik alanlarına vurgu yaparak Kongre’den bu kesintileri içeren bütçeyi onaylamasını bekliyor.