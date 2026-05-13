Beyaz Saray’dan Çin ziyareti öncesi ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yürütülen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’la yapılacak olası bir anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Trump, “Bir şekilde kazanacağız. Barışçıl yoldan ya da başka türlü kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Biz oyun oynamayız. İran nükleer silaha sahip olamayacak” diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunu ayrıntılı şekilde görüşeceğini açıklayan Trump, Çin’in bölgedeki petrol akışında sorun yaşamadığını belirterek, “Xi benim dostum. İyi şeyler göreceğiz. Çok heyecan verici bir ziyaret olacak” dedi.

İran’a yönelik uygulanan ablukanın etkili olduğunu savunan Trump, “Ordularını çok ağır şekilde yendik. Abluka yüzde 100 etkili oldu” ifadelerini kullandı. Savaşın sona ermesiyle birlikte büyük bir petrol arzı oluşacağını öne süren Trump, bunun petrol fiyatlarını düşürerek enflasyonu azaltacağını söyledi.

ABD ekonomisine ilişkin de iddialı mesajlar veren Trump, “Amerika’nın altın çağını göreceksiniz. Borsa patlayacak, enflasyon ciddi şekilde düşecek” dedi.

Öte yandan Trump, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmesinde ise “Bence savaşın sona ermesine çok yaklaştık” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donbas konusunda herhangi bir anlaşması olup olmadığı yönündeki soruya ise kısa bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.