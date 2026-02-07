Kısa sürede tepki çeken paylaşım, daha sonra Trump’ın hesabından silindi. Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın başkanın bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü. Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan video, kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, paylaşımın içeriği ve dili nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Olay, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.