Sarı-kırmızılı kulüp, Portekiz temsilcisi Casa Pia’da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, imza töreninin ardından Galatasaray YouTube kanalına konuştu.

Galatasaray’a katılmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Nhaga, “Burada ilk imzamı attığım için ve bu büyük projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Şu anki hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yaparak takımın kazanmasına yardımcı olmak. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Özbek: “Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edeceğine inanıyorum”

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ise genç futbolcuya başarılar dileyerek, “Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray’da güzel günler yaşayacağına inanıyorum. Uzun yıllar kulübümüze hizmet edecek genç bir oyuncu. Bugün Galatasaray’daki ilk günü, inşallah hem bu sezon hem de sonraki yıllarda kulübümüze önemli katkılar sağlayacaktır. Kendisine bol şans diliyorum” ifadelerini kullandı.