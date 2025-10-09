Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Trump, “Gazze’de savaşı bitirdik. Bu gerçekten olağanüstü bir an. Cumhurbaşkanı Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı. Bizzat sürece dahil oldu, büyük bir kararlılık gösterdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz”

Trump, ateşkesin ardından bölgede yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “Gazze’yi yavaş yavaş yeniden inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Mısır’a gideceğim, yeni imzalar atacağız. Türkiye, Katar ve Mısır bu süreçte kritik roller üstlendi. Tüm ülkelere teşekkür borçluyuz” dedi.

Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin rehinelerin serbest bırakılması olduğunu belirten Trump, “Kalan tüm rehinelerin pazartesi ya da salı günü evlerine dönmesini bekliyoruz. Bu, bölgede kalıcı barış için atılmış dev bir adım” diye konuştu.

“İran ile işbirliği yapacağız”

Açıklamalarında İran’a da değinen Trump, “İran’la işbirliği yapacağız. Onların da ülkelerini yeniden inşa etmelerini istiyoruz. Bu sadece Gazze için değil, tüm bölge için yeni bir sayfa olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkesin “daha geniş kapsamlı bir barışa” zemin hazırladığını vurgulayarak, “Tüm dünya bu korkunç çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duymalı” dedi.