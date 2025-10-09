Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası açılış programına katıldı. Almanya’ya ihraç edilen Togg’lar hakkında bilgi veren Bakan Bolat, "Az önce Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Togg'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları, trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yıl sonuna kadar 1000’e yakın Togg ihraç edilecek"

Bakan Bolat, "Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hayalinin fikir babası olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz, teşekkürler ediyoruz" dedi