Ödüller ve Sahipleri:

İletişimci Ödülü : "ConnectHear" projesiyle işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştıran Azima Dhanjee ve Arhum Ishtiaq'a verildi.

: "ConnectHear" projesiyle işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştıran Azima Dhanjee ve Arhum Ishtiaq'a verildi. Eğitimci Ödülü : We Love Reading girişiminin kurucusu Rana Dajani, kadınların ve çocukların eğitimini desteklemek amacıyla başlattığı projeyle ödüllendirildi.

: We Love Reading girişiminin kurucusu Rana Dajani, kadınların ve çocukların eğitimini desteklemek amacıyla başlattığı projeyle ödüllendirildi. Gençlik Ödülü : Fransa'da başörtüsü takan kadın sporcuların karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Hélène Ba'ya verildi.

: Fransa'da başörtüsü takan kadın sporcuların karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Hélène Ba'ya verildi. Yılın Dünya Vatandaşı : Filistin için verdiği mücadeleyle hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'ye, ödülünü İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un takdim ettiği babası Mehmet Suat Eygi aldı.

: Filistin için verdiği mücadeleyle hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'ye, ödülünü İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un takdim ettiği babası Mehmet Suat Eygi aldı. Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Palestine Children's Relief Fund (PCRF) kurucusu Steve Sosebee, savaş bölgelerindeki çocukların hayatını kurtardığı için ödüllendirildi.

: Palestine Children's Relief Fund (PCRF) kurucusu Steve Sosebee, savaş bölgelerindeki çocukların hayatını kurtardığı için ödüllendirildi. TRT Özel Ödülü: Suriye'deki savaşta gösterdiği kahramanlıkla Dr. Amani Ballour'a verildi.

Fahrettin Altun'dan iyilik ve hakikat vurgusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, törende yaptığı konuşmada, iyiliği ve adaleti savunanların sesinin duyulmasını sağlayan TRT World Citizen inisiyatifinin önemini vurguladı. Altun, "kötülüğün sıradanlaşması" kavramını gündeme getirerek, uluslararası sistemin adaletsizliğe karşı duyarsızlaşmasını eleştirdi. Medyanın iyilik ve hakikat adına mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT haklıların ve mazlumların sesi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ödüllerin mağdur ve mazlumların sesini duyurmayı amaçladığını söyledi. Gazze'deki İsrail zulmünü ve Suriye'deki iç savaşta Türkiye'nin gösterdiği desteği örnek göstererek, TRT’nin dünya çapında haklıların ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Ödüller, dünya çapındaki adaletsizliklere karşı mücadele eden cesur isimlere verildi ve bu ödüller, iyilik ve adalet adına yapılan fedakarlıkları tanıdı. Ayrıca, Filistinli şarkıcı Llunr, ödül töreninde "Wake Up" ve "Keep Your Key" şarkılarını seslendirerek, Filistin'e olan desteğini dile getirdi.