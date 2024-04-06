Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele sonunda bordo mavili taraftarların sahaya girmesi ile arbede yaşanmıştı.

Bu olaylı derbiye ilişkin Trabzonspor’a altı maçlık seyircisiz oynama, 3 milyon liralık da para cezası verilmişti.

Tahkim Kurulu bu cezalarda indirime gitti. Altı maçlık ceza dörde düşürüldü.

Para cezası da 448 bin liraya indirildi.

Fenerbahçe takımının oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’a verilen bir maçlık men cezalarında değişikliğe gidilmedi.

Verilen cezalar neydi ?

Olaylı derbiden tam 17 gün sonra beklenen karar açıklandı. PFDK, Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası, antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi.

Fenerbahçeli Oosterwolde 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı. Bright Osayi Samuel'in rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle yapılan sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Bright Osayi-Samuel, ceza almadı.

Jayden Oosterwolde - 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası

Trabzonspor - İç sahada 6 maç seyircisiz oynama

İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL

Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL

Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti cezaları aldı.

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.