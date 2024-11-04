TRABZONSPOR 2-3 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
6. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Okay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
11. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Banza'nın vuruşunu Livakovic çıkardı.
22. dakikada Fred'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada En Nesyri'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
36. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan topu Banza'ya çıkarmak istedi ancak araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere yolladı.
37. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic, topu kornere çeldi.
42. dakikada sağ kanattan En Nesyri'nin yerden ortasında kale önünde Fred topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada ceza sahası dışından Saint-Maximin'in şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
48. dakikada Saint-Maximin'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
55. dakikada Djiku'nun Okay'a müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltı atışını kullanan Banza topu kaleci Livakovic'in solundan ağlara gönderdi. 1-1
63. dakikada Çağlar Sövüncü'nün ceza sahası içinde Banza'ya müdahalesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi.
67. dakikada beyaz noktanın başına geçen kullanan Banza topu filelerle buluşturdu. 2-1
75. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada Dzeko'nun yerden vuruşunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
90+11. dakikada Tadic'in yerden pasında ceza sahası içinde Amrabat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 2-3
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ubrahim Çağdaş Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Barisic dk. 89), Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 88), Visca (Muhammed Cham dk. 90+7), Nwakaeme (Enis Destan dk. 88), Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Umut Güneş, Batahov, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Kotic dk. 65), Çağlar Sövüncü, Djiku (Becao dk. 59), Mert Müldür, Amrabat, Fred (İsmail Yüksek dk. 85), Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 65), Szymanski (Dzeko dk. 65), Tadic, En Nesyri
Yedekler: İrfancan Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Fred (dk. 42), Dzeko (dk. 75), Amrabat (dk. 90+11) (Fenerbahçe), Banza (dk. 58 ve 67 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ozan Tufan, Denswil, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Şenol Güneş, Enis Destan, Umut Bozok, Banza (Trabzonspor), Jose Mourinho, Osayi-Samuel, Amrabat (Fenerbahçe)