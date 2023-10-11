Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 69 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 2,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,6 arttı.