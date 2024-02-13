Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 80 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 62,9 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.