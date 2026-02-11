Alt sektörler incelendiğinde ise artışın tüm alanlara yayıldığı görüldü. Aralık ayında yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,6, inşaat sektörü yüzde 35,9, ticaret sektörü yüzde 35,4 ve hizmet sektörü ise yüzde 38,3 yükseldi. En güçlü artış hizmet sektöründe kaydedildi.

Öte yandan toplam ciroda aylık bazda da yükseliş dikkat çekti. 2025 yılı Aralık ayında toplam ciro bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aylık verilere göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret sektörü yüzde 4,1, hizmet sektörü yüzde 3,4 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 oranında geriledi.

Veriler, yılın son ayında ekonomik faaliyetlerde genel bir canlılığa işaret ederken, özellikle ticaret ve hizmet sektörlerindeki hareketlilik öne çıktı.