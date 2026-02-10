Turizmin küresel ekonomi açısından stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Aran, sektörün Türkiye için taşıdığı önemin tartışılmaz olduğunu vurguladı. İş Bankası’nın son 3 yılda turizm sektörüne 2,2 milyar dolarlık kredi kullandırdığını ifade eden Aran, “Özel sektör bankaları arasında yüzde 23,69’luk kredi payımızla, sektörde kullanılan her 4 liralık kredinin 1 lirasını biz sağladık. Bu rakamlar, turizme olan inancımızın ve verdiğimiz desteğin açık göstergesidir” dedi.

Turizm sektöründe yatırım bekleyen yaklaşık 3 milyar dolarlık teşvik belgeli proje bulunduğunu aktaran Aran, İş Bankası’nın bu yatırımların tamamını finanse edebilecek güçte olduğunu belirtti. Türkiye’nin yeni otel yatırımlarından ziyade modernizasyon, markalaşma ve uçtan uca müşteri deneyimini geliştirecek projelere odaklanması gerektiğini dile getiren Aran, müşteri deneyiminde fark yaratacak yatırımların ön plana çıkmasının önemine işaret etti.

Hakan Aran, İş Bankası’nın yatırımcı yaklaşımına da değinerek, “Biz yatırımcımız inandığında ve fizibilitesini gördüğümüzde her zaman yanında oluruz. Bu sadece Türkiye’deki yatırımlar için geçerli değil. Yabancı yatırımcılar Türkiye’de yatırım yapmak istediğinde nasıl destek oluyorsak, Türk turizmcisi dünyanın popüler destinasyonlarında yatırım yapmak istediğinde de aynı şekilde destek veririz” ifadelerini kullandı.

Türk turizminin küresel ölçekte daha fazla pay alması gerektiğini vurgulayan Aran, pazarın yalnızca Türkiye ile sınırlı görülmemesi gerektiğini belirterek, “Turizm gelirleri pastasından hem ülkemizin hem de turizm yatırımcılarımızın daha fazla pay almasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. İş Bankası ve iştirakimiz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak, Türk turizmcisinin yurt içi kadar yurt dışındaki yatırımlarını da aynı iştahla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.