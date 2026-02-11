Bankacılık ve ödeme kuruluşları alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle Tolga Ökmen, PayTR’ın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Finansal hizmetler, fintek ve ödeme sistemleri alanında tecrübesiyle Yiğit Keskin Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ödeme teknolojileri alanındaki 16 yıllık tecrübesi ve sunduğu yeni nesil ödeme teknolojileriyle bugün 190 binden fazla KOBİ’nin büyüme yolculuğuna eşlik eden PayTR, 2026 yılında da yönetim ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Bu hedefler doğrultusunda PayTR’ın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Ökmen, Finans Genel Müdür Yardımcılığına Yiğit Keskin getirildi.

Bankacılık ve ödeme sektöründe 19 yılı aşkın deneyimi olan Tolga Ökmen, kariyerine 2006 yılında HSBC’de görev alarak başladı. 2016 yılında ödeme dünyasına geçiş yaparak Paynet’te Risk ve Uyumdan Sorumlu Müdür olarak çalışan Ökmen, daha sonra Trend Ödeme’de uyum süreçlerini yönetti. 2024 yılının haziran ayından beri PayTR’ın Uyum Direktörü olarak göreve yürüten Ökmen, yılın başında şirketin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Profesyonel kariyerine uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte’ta başlayan Yiğit Keskin, finansal kontrol ve raporlama altyapılarının kurulması, IFRS ve yerel mevzuata uyum alanında önemli sorumluluklar üstlendi. Keskin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu başta olmak üzere, TCMB düzenlemeleri ve ikincil mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finansal ve regülasyon odaklı süreçlerinde aktif rol aldı. 2022 yılının kasım ayında PayTR Finans Direktörü olan Yiğit Keskin, sektör tecrübesi ve stratejik bakış açısıyla yeni yılda Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı rolünde PayTR’ın finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmeye, büyüme yolculuğunu desteklemeye ve şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çalışmalarına devam edecek.